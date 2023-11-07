Якщо після проходження ВЛК і вручення повістки на відправку ви без причини не з'явилися в певну дату і час в ТЦК, то в такому випадку визнання винним за ухилення від мобілізації гарантовано.

Адвокат Роман Сімутін розповів, чи варто боятися в'язниці в разі неявки в ТЦК після отримання трьох повісток.

Адвокат пояснив, що формальне звернення ТЦК в поліцію із заявою, що такий-то громадянин тричі не з'явився за повістками, проігнорують. Але якщо до заяви прикріплять корінці повістки, рапорти, пояснення, акти відмови, то є ймовірність, що кримінальну справу буде відкрито.

При цьому, слідчий повинен буде довести, що це саме ви отримали повістку і навмисно ухилялися від призову.

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"А це - проведення експертизи почерку для ідентифікації підпису, якщо ви заперечуєте справжність підпису, встановлення обставин, за яких отримано повістку, допит свідків, а це переважно працівники ТЦК або поліцейські, показання яких сумнівні", - пояснив Сімутін.

Сімутін висловив думку, що перспективність такого способу дорівнює нулю.

Якщо вас двічі притягнули за ст. 210-1 КУпАП. Це порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо начальник ТЦК двічі притягнув до адмінвідповідальності і ви не оскаржили і не скасували його постанови в суді, тоді вже справа приймає серйозний оборот.

"Бо таким чином встановлюється так званий преюдиційний факт, тобто факт навмисної неявки за повісткою, який ви не оскаржували і який вже не підлягає доказуванню. Тобто слідчому не потрібно буде доводити обставини отримання вами повістки, проведення почеркознавчої експертизи і т.п. на руках вже будуть докази, тобто постанови", - сказав адвокат.

Він зазначив, що тут є повторність правопорушення два і більше разів і системність, тобто ви здійснювали правопорушення з умислом на ухилення від мобілізації.

Якщо після проходження ВЛК і вручення повістки на відправку ви без поважних причин не з'являєтеся в певну дату і час в ТЦК, то в такому випадку визнання винним за ухилення від мобілізації майже гарантовано.

Мобілізація в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можна закликати на навчання або мобілізацію. У свою чергу секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що питання мобілізації в Україні є складним, але не катастрофічним.

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