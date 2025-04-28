Зокрема, йдеться про відстрочку для людей з тимчасовою непрацездатністю.

У травні 2025 року в застосунку "Резерв+" зʼявляться два нових типи відстрочок від мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook. За її словами, це будуть відстрочки для таких категорій:

люди з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців;

громадяни, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Черногоренко зазначає, що кожна третя відстрочка в країні оформлюється через "Резерв+". За її словами, загалом у застосунку близько 4 млн користувачів. Вона нагадала, що раніше оформити відстрочку можна було тільки в паперовому вигляді, фізично прийшовши до ТЦК. Зараз це можна зробити за кілька кліків.

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Загалом на сьогодні є понад 30 типів відстрочок від мобілізації, зазначила Чорногоренко:

"Ми маємо 35 типів відстрочок і хочемо реалізувати їх усіх за 2025 рік. Це дуже амбітна мета, але ми це зробимо".

Мобілізація в Україні: хто має право на відстрочку

Відстрочка від мобілізації за новим законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" стосується кількох категорій громадян. У тому числі – студентів, проте є й винятки.

Також не призивають осіб з інвалідністю та військовозобов'язаних, яких визнали тимчасово непридатними за результатами ВЛК. Існує відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами. Її дають батькам трьох і більше дітей, якщо вони неповнолітні.

Відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом 2 групи та 1 також підпадає під цю категорію. Варто зазначити, що служити не примусять, якщо військовозобов'язаний є єдиним родичем, який може забезпечити інваліду або літньому родичу потрібний догляд і підтримку.

Зазначимо й те, на скільки дається відстрочка по догляду за інвалідом. Вона триватиме до кінця воєнного стану. В окремих випадках не відправляють на службу чоловіків, у яких дружина є інвалідом третьої групи.

Також мобілізувати не будуть людей, які пройшли полон. Звільнені від призову люди, чиї близькі родичі пропали безвісти або загинули під час АТО чи в період воєнного стану, якщо вони брали участь у заходах для зміцнення нацбезпеки.

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