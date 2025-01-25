За словами представника Офісу президента, йдеться про добровільне підписання контракту, у який буде закладено різні фінансові та інші заохочення.

Найближчими днями Офіс президента України запропонує зміни до законодавства про призов чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це в коментарі ТСН.ua повідомив радник Департаменту з питань національної безпеки і оборони ОП Микола Щур.

"Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація", - зазначив він, додавши, що наразі узгоджуються "технічні деталі".

Як повідомив Щур, концепцію розробляла робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу ЗСУ та громадських організацій. Пропозиції можуть бути розглянуті на Ставці верховного головнокомандувача.

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За його словами, йдеться про добровільне підписання контракту, в який буду закладені різні фінансові та інші заохочення.

Мобілізація: в Україні готують добровільний призов молоді 18-25 років

Нагадаємо, днями ЗМІ писали, що в Україні наближається реформа призову хлопців віком від 18 до 25 років. Зазначалося, що розробка відповідних змін перебуває на завершальній стадії.

За словами заступника керівника Офісу президента, полковника Павла Палиси, Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система, успадкована від радянських часів, заважає прогресу.

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