План може допомогти відреагувати на заклики адміністрацій Байдена і Трампа про збільшення чисельності ЗСУ через зниження мобілізаційного віку.

Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи призову для залучення 18-25-річних чоловіків до лав захисників країни.

Як пише видання Associated Press, наразі молоді чоловіки цього віку звільнені від мобілізації. Про нову реформу в пошуках шляхів зміцнення бойових сил, повідомив нещодавно призначений в Адміністрацію президента командир бойового підрозділу.

Заступник начальника канцелярії президента полковник Павло Паліса заявив, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система призову, успадкована від радянських часів, заважає прогресу.

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Зазначається, що хоча Україна ухвалила закон про мобілізацію минулої весни і знизила призовний вік із 27 до 25 років, ці заходи не мали належного впливу на поповнення лав і заповнення втрат на полі бою.

Однією з ініціатив є план, який Паліса назвав "чесним контрактом", що включає в себе фінансові стимули, чіткі гарантії навчання та заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами. План спрямований на залучення здебільшого 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку або були звільнені після ухвалення закону про мобілізацію.

За словами Паліси, ця робота перебуває на завершальній стадії і може допомогти відреагувати на заклики адміністрацій Байдена і Трампа про те, що Україна могла б збільшити чисельність своєї армії, знизивши призовний вік. Він зазначив:

"На даний момент я вважаю, що нам потрібно почати відкритий діалог із суспільством. Тому що захист держави - це не тільки обов'язок Збройних сил. Це обов'язок кожного громадянина України, і це його обов'язок".

Він стверджує, що його відомство у співпраці з Кабінетом міністрів і Міністерством оборони вивчає причини, через які мобілізаційні заходи не увінчалися успіхом.

"Насправді у нас є величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент він перевищує те, що нам потрібно для вирішення певних завдань на фронті. Механізм, який ми маємо нині, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б бути", - додав Паліса.

Можливість зниження мобілізаційного віку в Україні

На сьогодні ні від Генштабу ЗСУ, ні від Міноборони запитів щодо зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років у профільному комітеті Верховної Ради немає. Таку заяву зробив народний депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв.

При цьому нардеп додав, що насамперед в Україні проблема не з людьми, а з нестачею озброєння.

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