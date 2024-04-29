За їхніми словами, він втік під час проходження ВЛК.

В Одеському обласному Територіальному центрі комплектування заявили, що чоловік, якого в Одесі заштовхали в "бусік", раніше втік з медичного огляду військово-лікарської комісії.

"Сьогодні, в окремих телеграм-каналах з'явилася інформація щодо можливих незаконних дій представників територіальних центрів комплектування під час проведення заходів оповіщення. Громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду", - йдеться у заяві Одеського обласного ТЦК та СП.

Вони кажуть, що військовослужбовці РТЦК знайшли чоловіка та викликали поліцію для його затримання та доставки на прохождення ВЛК, однак він почав ображати військових та застосовувати фізичну силу. "На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина, та не дає аудиторії повної картини про причини конфліктної ситуації", - заявили у ТЦК.

У ТЦК зазначили, що ухилення від призову за мобілізацією та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців РТЦК та СП, відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період", тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Ймовірно мова йде про опубліковане у мережі відео, на якому двоє чоловіків у формі силоміць заштовхують в автівку чоловіка. Він опирається, просить у перехожих про допомогу та кричить, що його дитина залишилася вдома сама.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські військові наголошують, що для протистояння наступу Росії потрібно нові сили та більша мобілазція.

The Economist писав, що Україні не вистачає бійців на фронті, внаслідок чого посилюються мобілізаційні заходи. При цьому кількість ухилянтів від військової служби збільшується.

Боєць на позивний "Ніко", який під час одного із завдань отримав важке поранення, в подальшому - ампутацію ноги, але продовжив службу у 12-й бригаді Національної гвардії України "Азов", каже, що воювати доведеться всім, бо тих, хто вже на фронті, не вистачить.

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