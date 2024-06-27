Зараз у профільному комітеті Ради обговорюється економічне бронювання, зауважив Подоляк.

Наразі в Україні не мають планів та пропозицій щодо зниження мобілізаційного віку до 21 року, як і планів понизити планку із 60 до 50 років. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"У профільному комітеті обговорюється економічне бронювання. Адже мобілізація – це не лише про тих, кого мобілізують, а й про тих, хто може профінансувати роботу мобілізованих. Адже це соціальні виплати, зарплати, амуніція – на одного військовослужбовця треба мати п'ятеро людей, які платять податки. І тоді сенс має економічне бронювання. Хоча це складне питання, бо стосується справедливості як такої", – пояснив він в інтервʼю Новини.LIVE.

Він зауважив, що мобілізаційні процедури продовжуються. Але на сьогодні "у нас трохи інше психоемоційне сприйняття і війни як такої, і процесу мобілізації".

Відео дня

"В принципі, ми будемо розуміти цифру людей, які підпадають під мобілізацію, – все чітко буде структуровано в єдиній базі даних. Буде зрозуміло, хто і на які посади може претендувати. Адже мова не лише про штурмові позиції. Є ще тилове забезпечення і загалом забезпечення роботи ЗСУ. Тобто маємо розділяти ці дві складові – психоемоційне сприйняття мобілізації і організація процесу. Щодо сприйняття, то так, є певні комунікаційні проблеми, але організаційно процес мобілізації на сьогодні достатньо ефективний", – продовжив Подоляк.

На уточнююче запитання про те, чи воювати будуть не всі чоловіки, він відповів, що "на сьогодні всі вже воюють".

"Давайте будемо правильно розставляти акценти. Я розумію складнощі, бо дехто вже 2 роки перебуває на лінії фронту, хтось волонтерить, працює в економіці – і все це робота на війну як на таку. Бо Росія атакує всю країну, а не певний маленький фрагмент по лінії фронту. Це означає, що майже всі люди в Україні відчувають війну в повному обсязі. Хтось більше, хтось менше, але всі однозначно війну в Україні відчувають. Тому воюють всі", – резюмував радник керівника ОП.

Мобілізація в Україні: останні новини

Аспірантура за контрактом відтепер не надаватиме права на відстрочку. Відповідний наказ у Міносвіти підписали через надмірний ажіотаж серед чоловіків призовного віку на вступ на третій рівень вищої освіти. Так, у 2024 році скасовано вступ на денну форму навчання за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі.

Тим часом у застосунку "Резерв+" тепер відображаються дані про бронювання від мобілізації. Цей статус його вже отримали 340 тисяч громадян, заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Вас також можуть зацікавити новини: