У найближчі два місяці також планується відкрити що 5-7 центрів рекрутингу.

У Міністерстві оборони України планують вдосконалити процес рекрутингу, зокрема, відкрити нові рекрутингові центри, створити єдиний контактний центр та запустити проактивний онлайн-рекрутинг. Про це розповів уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Зокрема, він розповів, що у найближчі два місяці планується відкрити ще 5-7 центрів рекрутингу. За його словами, закінчується формування мережі, максимально вдосконалюються усі процеси та алгоритми у взаємодії з Генеральним штабом.

"У нас вже є кілька каналів, коли людина, стикаючись з якимись непорозуміннями в процесі рекруту, може поскаржитися. Це вибудовується алгоритм, по-перше, через наші центри наших рекрутерів, гарячу лінію Міністерства оборони, посилання на нашому сайті", — розповів Бежевець.

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Також найближчим часом у МОУ запустять контактний центр, де люди зможуть отримувати усю інформацію про рекрутинг.

"Хтось хоче проконсультуватися, хтось отримувати інформацію, хтось пораду, а хтось поскаржитися. Спеціально для цього будуть сидіти люди, які тільки цим займаються, щоб максимально оперативно опрацьовувати й реагувати", — пояснив він.

Крім цього, з жовтня Міноборони запустить новий етап у процесі залучення до Сил оборони - онлайн-рекрутинг.

"Це коли спеціально навчені рекрутери будуть не просто очікувати, коли людина побачить рекламу і до них звернеться, а проактивно. Наприклад, людина у пошуку роботи, ти шукаєш посаду водія. "Іван Іванович, будь ласка, дивіться: у нас є для Вас вакансія по вашому профілю. Можливо, вам буде цікаво", - розповів він.

Онлайн-рекрутинг - що відомо

Раніше заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+" стане доступний у жовтні 2024 року.

За її поясненням, у застосунку з’являться актуальні вакансії у військових частинах. Сервіс рекрутингу у "Резерв+" має допомогти користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

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