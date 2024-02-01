В ньому українці зможуть оновити свої дані, а ТЦК – відправити повістку.

У разі ухвалення нової версії законопроєкту про мобілізацію, українці матимуть 60 днів, аби внести свої дані в електронний кабінет. Про це повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

"Що важливо, що способи уточнення будуть різні, але якщо вже функціонує кабінет – найзручніше це буде зробити там, але лишаються ТЦК та СП, ЦНАПи й так далі. Загалом, електронний кабінет просто дає можливість менше бігати. Уточнити дані можна буде там. І це значно простіше, й це дозволить охопити більшу кількість людей і, відповідно, значно якісніше долучати людей до війська", – пояснив Павлюк.

За словами представника Міноборони, кабінет використовуватиметься і ТЦК. Для того, аби відправляти людям електронні повістки.

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"У цьому ж електронному кабінеті людина може отримати повідомлення про те, що він має з'явитися в ТЦК та СП. Електронна повістка – це повідомлення, яке надходить в електронний кабінет. І загалом, воно тільки цим відрізняється від звичайної повістки. Нічого іншого не змінюється, тобто всі норми, які діяли щодо термінів прибування на звичайній повістці, вони й тут застосовуються", – сказав Павлюк.

Законопроект про мобілізацію: основні положення

До Верховної Ради подали оновлену версію законопроекту, згідно з яким загальна мобілізація в Україні "заграє новими фарбами". Якщо депутати проголосують "за", а президент підпише законопроект, нові правила набудуть чинності.

Зокрема, призовний вік громадян зменшиться з 27 до 25 років. Також відбудеться скасування строкової служби – замість неї запровадять обовʼязкове проходження базової військової підготовки.

Крім того, законопроект пропонує низку обмежень для ухилянтів. Проте, на відміну від попередньої версії документу, ці обмеження накладатимуться в судовому порядку.

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