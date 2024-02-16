Всі вступи на аспірантуру будуть відбуватися за результатами екзаменів, подібних до ЗНО, це загальнонауковий та тест з англійської мови.

Найімовірніше аспіранти отримають відстрочку від армії. Натомість в Україні введуть атестацію та вступні екзамени.

Про це розповіла народна депутатка України, секретар Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа в ефірі Еспресо.

"Це питання насправді дуже болюче, бо аспіранти, зокрема контрактники, дуже збільшились у 2023 році порівняно з 2021 - це приблизно на 10 тисяч. Серед них є частково люди, які у такий спосіб хотіли отримати відстрочку від мобілізації. Дуже важливо, коли ми подамо цю правку, щоб всі мали рівні права і можливості, як за це висловився й омбудсмен, щоб не було дискримінації, щоб справді ті люди займалися наукою і їхня відстрочка була не корупційна, не за гроші, а мала сенс", - сказала Піпа.

За словами нардепки, у вересні 2024 року планується, що всі вступи на аспірантуру будуть відбуватися за результатами екзаменів, подібних до ЗНО, це загальнонауковий та тест з англійської мови. Водночас всі ті, хто вже навчається на аспірантурі також будуть складати атестаційні тести.

"Міністерство освіти і науки очікує, що внаслідок цих екзаменів, тестів третина тих, що пішли займатися не наукою, а таким чином отримати відстрочку відсіється. Ведуться дискусії й ця норма так, як її запропонував Комітет, буде швидше за все прийнята. Мої прогнози 99%, що буде прийнята", - підсумувала Піпа.

Мобілізація в Україні

Офіцер ЗСУ та боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець заявив, що практично всі чоловіки призовного віку в Україні мають розуміти, що рано чи пізно їх торкнеться мобілізація. Він зауважив, що деякі люди залишаються на передовій, попри те, що мають кілька контузій.

"Люди не залізні – їх потрібно міняти, їм потрібно давати час для відпочинку. Саме тому якісне поповнення ЗСУ – це не забаганка українського командування, а нагальна потреба", – наголосив він.

Водночас прес-офіцер 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Шрам" вважає, що кщо найближчим часом вся Україна "не акумулюється" для виконання спільної мети, то "ми можемо програти".

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