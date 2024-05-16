Через те, що цей статус скасовується, не важливо, отримала його людина до 24 лютого 2022 року чи після.

18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з його нормами, протягом 60 діб всі військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають прийти і оновити свої дані у ТЦК та СП.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив алгоритм дій щодо звірки даних у ТЦК та СП для тих громадян, що мають статус "обмежено придатний". Зокрема, в ефірі телемарафону він розповів, скільки часу вони мають для їх оновлення.

"Норми закону такі, що протягом 60 діб всі військовозобов’язані, починаючи з 18 травня, мають прийти і уточнити свої дані. Якщо говорити про "обмежено придатних", то можна це зробити і після того, як людина пройде військово-лікарську комісію, отримавши направлення в ТЦК та СП. Вже буде ясно, чи вона придатна чи непридатна, тому що "обмежено придатний", цей статус як такий скасовується", – акцентував він.

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Через це не важливо, отримала людина статус "обмежено придатний" до 24 лютого 2022 року чи після. Усе одно потрібно пройти звірку даних.

"Саме так говорить закон. Це можна буде зробити через електронний кабінет, мобільний додаток який має запрацювати 18 травня або через ЦНАП, або ТЦК СП", – підкреслив Лазуткін.

На уточнююче питання про те, чи є механізм, за яким військовозобов’язаний громадянин, що прийшов уточнити дані, може одразу на місці отримати повістку, речник Міноборони зазначив, що спочатку людину відправлять на військово-лікарську комісію.

"Якщо говорити про "обмежено придатних", то це все регулюється наказом 402, який прописує всі діагнози, всі хвороби. Швидше за все, людину відправлять на ВЛК, де вона пройде всебічне обстеження, тому що треба буде зробити висновок. І відповідно вже до нових норм буде присвоєний їй новий статус", – додав Лазуткін.

Мобілізація в Україні: це варто знати

18 травня в Україні набирає чинності оновлений закон про мобілізацію, який має змінити підхід до війни в усій Україні. Представник Міноборони Дмитро Лазуткін раніше наголосив, що з набуттям цим документом чинності "спокійному життю", яким жила частина українців, "приходить кінець".

Згідно з новим законом, усім військовозобов’язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, потрібно протягом двох місяців оновити свої дані в ТЦК та СП. За порушення правил військового обліку в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Також 4 травня, в Україні вступили у дію норми, які змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Зокрема, скасовується статус "обмежено придатний", залишаться лише дві категорії – "придатний" та "непридатний". В Міноборони зазначали, що фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності.

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