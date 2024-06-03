На переконання військового, участь у бойових діях мають приймати після 23 років.

В Україні військовозобов’язаними мають бути всі - і чоловіки, і жінки. Таку позицію висловив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко в інтерв’ю Армія TV.

"Я вважаю щиро, що всі українці мають бути військовозобов’язані - чоловіки, жінки. З 18 років. Участь у бойових діях мають приймати після 23-х. Тобто не після 25-ти. От 24 роки - це саме те, що має бути. До цього часу кожен має мати військово-облікову спеціальність, розуміти як воно працює", - сказав військовий.

На його думку, якби до війни в нас так була підготовлена нація, кожен в перші дні взяв зброю і знаючи ази військової справи, став би на захист.

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"І тою кількістю людей, яка була б, ми могли б забезпечити набагато більший результат при меншій кількості втрат", - сказав Федоренко.

Він підкреслив: щоб підготувати націю, треба роки і вже зараз необхідно в державному бюджеті планувати відповідні витрати на актуалізацію даних всіх громадян, на поетапну їх підготовку.

Щодо сьогоднішньої підготовки мобілізованих Федоренко зазначив, що загальновійськову підготовку місяць проходять всі, але якість цієї підготовки залежить від навчального центру.

"Не будемо ідеалізувати процеси, але в деяких навчальних центрах готують добре. Про своїх військових скажу, що маючи вже контакти з керівниками нормальних центрів, де відбувається загальновійськова підготовка, я телефоную їм і прошу, якщо є можливо додаткове якесь навантаження, то щоб "прогнати" людей. Тому що людина, яка пройшла загальновійськову підготовку, вона діє вже зовсім по-іншому, вона діє вже плюс-мінус усвідомлено. А якщо ця підготовка гарна, а потім людина ще пройде бойове злагодження, то тоді це взагалі буде підготовлений військовий, який зможе виконати бойове завдання і зберегти життя своє і своїх побратимів. І потім, у перспективі, передати свій досвід", - прокоментував він.

Мобілізація в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, перш за все передбачає, що усі військовозобов'язані чоловіки з 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК до 16 липня 2024 року. Закон про мобілізацію містить кілька положень, що стосуються військовозобов'язаних чоловіків. Водночас, 1 стаття закону про мобілізацію визначає, яким буде військовий облік жінок. Як і раніше жінки-медики зобов'язані стати на облік. Представниці інших професій можуть перебувати на обліку за бажанням. Мобілізація жінок в Україні проводиться виключно добровільно. Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди.

У квітні в інтерв'ю The Times радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва заявила, що країна повинна готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок. Тому, за її словами, в Україні необхідно ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. Як зазначало видання, серед жінок, які наразі служать в українській армії, менше десятої частини виконують активні бойові завдання, а решта працюють медиками, розвідниками та адміністраторами. Лише у 2018 році жінкам дозволили займати бойові посади.

За даними українського уряду, зараз в ЗСУ служать 65 000 жінок - це приблизно на 40% більше, ніж у 2021 році, за рік до повномасштабного вторгнення Росії. Майже всі вони є добровольцями. Частка жінок-військовослужбовців в Україні менша, ніж у більшості країн НАТО, і становить 7,3%. У регулярних збройних силах США протягом останніх років частка жінок постійно перевищує 17%, а у Великій Британії – понад 11%.

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