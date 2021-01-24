З 1 січня 2025 року українська стане обов’язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.
Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв'ю Радіо Свобода.
Читайте такожВ Україні скасували "червоні дипломи": що буде замість них (відео)Зауважується, що наразі мову при складанні іспиту для вступу до вишів в Україні можна обирати. За словами Кременя, ЗНО потерпає від різноманітних атак.
"З одного боку, кажуть, що це дискримінує здобувачів освіти, вступників до українських університетів. З іншого боку, ЗНО не дає начебто об’єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти. Але ЗНО як обов’язкове для складання - один із критеріїв і факторів боротьби з корупцією на рівні вступу до вишів. Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО. І сьогодні треба утверджувати ще і якість викладання, якість тестів самого ЗНО. Щоб тести ЗНО мали, крім усього іншого, високу оцінку", - зауважив Кремінь.
Він пояснив, що, скажімо, вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям.
"Хочеться, щоб і ЗНО відповідало аналогічним критеріям. І щоб вони були чіткими, зрозумілими і прозорими", - підсумував мовний омбудсмен.
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