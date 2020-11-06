Після інциденту професор сам написав заяву на звільнення.

У Дніпрі з Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" звільнився викладач курсу "Ціннісні компетентності фахівця" професор Г*, який відмовився викладати державною мовою на прохання студентів.

Чоловік не схотів більше працювати у виші, пише ТСН.

"Його не відсторонено від викладання. Він прочитав скаргу, подумав і пішов з університету. Всі методичні матеріали у нього були українською мовою. Що там сталося між ним і студентами - інша справа. Тут немає про що говорити, бо викладач звільнився. Є різні студенти, у нас 60% контингенту - студенти з Донбасу, більшість з них не проти викладання російською, викладачі завжди йдуть на поступки і викладають тією мовою, якою просять", - розповів проректор університету Юрій Хоменко.

В свою чергу на сторінці вишу у Facebook заперечили те, що викладачі Дніпровської політехніки нехтують вимогами мовного законодавства і воліють викладати російською мовою.

"На підставі поданої студенткою скарги в університеті створили комісію, до якої увійшли представники його керівництва та викладачі. У підсумку фігурант інциденту подав заяву на звільнення, яку задовольнили 23 жовтня. Відповідь на скаргу направлена її подавачу у відповідний до встановленого закону термін. Нагадуємо, викладачі та студенти НТУ "Дніпровська політехніка" захищали суверенітет України у зоні АТО/ООС і активно займались волонтерством. Ми маємо чітку позицію, блискавично зреагували на інцидент і встигли вже закрити справу", - сказано в повідомленні.

Мовний скандал у Дніпровському виші

У Національному технічному універитеті "Дніпровська політехніка" викладач відмовився читати лекцію українською мовою на прохання однієї зі студенток.

Викладач читав курс предмету "Ціннісні компетенції фахівця". На початку лекції дівчина звернулась до нього з вимогою читати українською. Втім, викладач заявив, що читає російською.

"Если вам, вас не устраивает, пишите на меня жалобу. Два языка - одна нация, один - руины, а не Украина", - додав він.

За словами батька дівчини, після цих слів вона встала і вийшла з аудиторії. Від інших студентів з’ясувала, що це не перша така ситуація, але скарг ніхто не писав. Цього разу студентка не промовчала і написала скаргу на ім'я ректора.

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Автор: Олег Давигора