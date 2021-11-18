Зокрема не виключена інформаційна провокація, що деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України попереджає про можливі інформаційні провокації з метою перенаправлення мігрантів на українсько-білоруську ділянку кордону.

Про це повідомляє Апарат РНБО.

ЦПД зазначає, що, згідно з інформацією, поширеною Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, з-поміж біженців, які знаходяться поблизу польського кодону, розповсюджуються чутки про нібито готовність Німеччини прийняти біженців та про нібито ухвалені для цього логістичні рішення: "Що до них приїдуть автобуси з Німеччини, а Польща їх пропустить".

Представники польської влади спростовують цю інформацію як таку, що спрямована на підбурювання мігрантів до штурму польського кордону, і застерігають від непродуманих дій.

Читайте такожПоліція спростувала інформацію про затримання мігрантів у Чорнобильській зоніСвоєю чергою, "BBC News. Русская служба" повідомляє, що для нівелювання поширення дезінформації серед мігрантів на усі непольські номери мобільних телефонів, що знаходяться у прикордонній зоні, надсилаються смс-повідомлення із закликом не вірити цим чуткам: "Польський кордон є добре захищений". Такі ж самі повідомлення дублюються гучномовцями на прикордонних пунктах пропуску.

Фахівці ЦПД прогнозують, що схожа тактика провокування може бути застосована в напрямі українсько-білоруського кордону. Зокрема не виключена інформаційна провокація, що деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України.

З огляду на ситуацію, що склалася, ЦПД направила рекомендації відповідним органам влади щодо необхідності завчасно вжити профілактичних заходів, зокрема сформулювати повідомлення англійською, арабською та іншими мовами з інформацією про норми вітчизняного законодавства, що регулюють міграційні питання, та правові наслідки незаконного перетину кордону. Повідомлення мають бути призначені для превентивного інформування осіб, які можуть намагатися незаконно перетнути українсько-білоруський кордон.

Міграційна криза на кордоні Білорусі

На польсько-білоруському кордоні спостерігається напружена ситуація через міграційну кризу.

Уряд у Варшаві звинувачує Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

10 листопада РНБО України ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

Сьогодні Верховна Рада дозволила українським прикордонника застосовувати силу і зброю для захисту кордону.

Автор: Леся Лещенко