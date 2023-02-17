Долю компанії "Ашан" обговорять при зустрічі голів МЗС України та Франції.

Французький рітейлер Auchan в особі свого російського підрозділу став "зброєю агресії" проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що ще минулого року закликав світ бойкотувати компанію Auchan за те, що вона відмовилася виходити з Росії і "не припинила фінансувати військові злочини".

"Однак реальність виявляється набагато гіршою: Ашан перетворився на повноцінну зброю російської агресії", – заявив Кулеба.

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Голова українського МЗС пообіцяв окремо обговорити проблему компанії "Auchan" зі своїм французьким колегою.

Скандал довкола компанії "Ашан"

Auchan Holding - французька корпорація, що володіє великою мережею магазинів роздрібної торгівлі (в основному продуктових супермаркетів) у багатьох країнах світу.

У березні 2022 року компанія заявила, що не має наміру йти з російського ринку, як це вирішили зробити багато інших міжнародних брендів. Формальним приводом для цього стала нібито турбота про співробітників російської мережі і необхідність годувати населення РФ. МЗС України у відповідь закликало до бойкоту компанії.

17 лютого 2023 року стало відомо, що російська філія компанії бере участь у зборі та постачанні продуктів харчування та предметів першої необхідності для російської армії.

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