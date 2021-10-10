Порядок забезпечували десятки поліцейських.

Сутички сталися біля будинку п'ятого президента України Петра Порошенка у Козині. Учасники протесту нібито хотіли прорватися на приватну територію

Про це повідомила народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у Facebook.

За даними правоохоронців, у селі Козин пройшли акції двох громадських організацій з різними політичними поглядами. У якийсь момент між учасниками акцій стався словесний конфлікт, "який поліцейські швидко припинили".

Читайте такожДержзрада Медведчука: Баканов розповів, як високопосадовці "возили валізи з грошима терористамУ свою чергу Геращенко заявила, що між протестувальниками відбулися сутички, в яких нібито брали участь неповнолітні. У зв'язку з цим політсила Порошенка зажадала від радника-уповноваженого з прав дитини Дар'ї Герасименко "убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях".

Як раніше повідомляв УНІАН, поліція Київської області забезпечує правопорядок під час мирної акції в селі Козин Обухівського району. На місці події публічний порядок забезпечують понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.

Автор: Анастасія Горбачова