Наразі поліцейські з'ясовують, навіщо чоловік підпалив церкву.

У ніч на 24 квітня через підпал виникла пожежа у приміщенні церкви УПЦ МП у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області.

Як повідомили у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП, цієї ночі "спалили один з найкрасивіших храмів Вижницького району, храм Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині. Підпалили храм – професійно, без шансів на порятунок".

При цьому у поліції Чернівецької області повідомили, що підозрюваного у підпалі церкви та магазину оперативно затримали. Ним виявився 34-річний житель села Іспас. З чоловіком проводять першочергові слідчі дії і з'ясовують мотиви його вчинку.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне знищення або пошкодження майна").

Діяльність УПЦ МП в Україні

Після нового року в Україні активно взялися викорінювати УПЦ МП, яка окупувала головні українські святині. Наразі мосоквських попів намагаються виселити в Києво-Печерської лаври. На черзі Почаївська лавра. Зокрема, Міністерством культури та інформаційної політики вже створено комісію, що перевіряє використання УПЦ МП об'єктів Почаївської лаври.

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