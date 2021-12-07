Трагедія забрала життя 13 людей, ще семеро у тяжкому стані перебувають у лікарнях Чернігова.

На Чернігівщині 8 грудня оголошено днем жалоби за 13 загиблими у ДТП, яка сталася сьогодні вранці біля села Брусилів.

Як повідомляє прес-служба Чернігівської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ОДА.

"Сьогодні вранці на Чернігівщині сталася страшна автотроща. Маршрутний автобус із пасажирами, що рухався з Борзни у Чернігів, зіткнувся з фурою поблизу с. Брусилів Киселівської громади. Трагедія забрала життя 13 людей. Ще семеро у тяжкому стані перебувають з травмами у лікарнях Чернігова", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДТП з харківським "мажором": 16-річного водія Infiniti визнали осуднимЗазначається, що 8 грудня у пам’ять про загиблих на території області будуть приспущені державні прапори на будівлях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

"Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано цього дня скасувати розважальні заходи", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня близько 07:55 поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна – Чернігів". Внаслідок аварії загинули 13 людей, ще 7 постраждали.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) ККУ.

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Автор: Світлана Макринська