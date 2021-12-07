До аварії могли призвести дії водія, який вижив.

Смертельна аварія поблизу Чернігова за участі маршрутки, ймовірно, сталася через дії водія вантажівки.

Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За словами міністра, до аварії призвели порушення ПДР з боку водія вантажівки.

"Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії станом на зараз загинуло тринадцять людей. Інші – у важкому стані", — зазначив він.

Як сповіщалося, наразі поліція розслідує обставини аварії та проводить необхідні слідчі дії.

Раніше в ДСНС зазначали, що причин аварії може бути дві — або слизька дорога, або порушення ПДР з боку водіїв.

Нагадаємо, що водій вантажівки, який, як зазначив Монастирський, порушував ПДР, вижив в аварії.

Очевидець аварії розповів, що дізнався від водія фури одразу після ДТП.

ДТП за участі маршрутки "Борзна – Чернігів": що відомо

7 грудня близько 07:55 поблизу села Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом.

В ДСНС повідомляли про 13 загиблих та 6 травмованих. Також у поліції уточнили, що кількість загиблих внаслідок ДТП зросла до 13 осіб, травмовано 7 осіб.

Читайте такожЖахлива ДТП на Чернігівщині: стало відомо про стан постраждалихЗа інформацією Головного управління ДСНС в області, серед постраждалих – 16-річний хлопець, який наразі з травмами перебуває в реанімаційному відділенні Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Також в ГУ ДСНС в області підтвердили, що ДТП сталася за участі маршрутки сполученням "Борзна – Чернігів", а не "Сосниця – Чернігів", як повідомляли раніше.

У прокуратурі Чернігівської області повідомили, що однією з можливих причин аварії могли бути погодні умови.

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Автор: Анастасія Печенюк