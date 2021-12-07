​​​​​​​В моторошній аварії загинули або постраждали близько 20 осіб.

Поліція за фактом ДТП під Черніговом відкрила кримінальне провадження.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

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ДТП за участі маршрутки "Борзна – Чернігів": що відомо

7 грудня близько 07:55 поблизу села Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом.

В ДСНС повідомляли про 13 загиблих та 6 травмованих. Також у поліції уточнили, що кількість загиблих внаслідок ДТП зросла до 13 осіб, травмовано 7 осіб.

За інформацією Головного управління ДСНС в області, серед постраждалих – 16-річний хлопець, який наразі з травмами перебуває в реанімаційному відділенні Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Також в ГУ ДСНС в області підтвердили, що ДТП сталася за участі маршрутки сполученням "Борзна – Чернігів", а не "Сосниця – Чернігів", як повідомляли раніше.

У прокуратурі Чернігівської області повідомили, що однією з можливих причин аварії могли бути погодні умови.

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Автори: Ірина Синельник, Анастасія Печенюк