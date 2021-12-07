В "Укравтодорі" розповіли, як здійснити об'їзд дороги.

На Чернігівщині на дорозі Чернігів - Мена поблизу села Брусилів обмежили рух транспорту через смертельну ДТП.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

"В результаті ДТП 13 осіб загинуло та 8 осіб травмовано (інформація оновлена за даними ДСНС). Транспортні засоби перегородили проїжджу частину. Рух обмежено", - йдеться у повідомленні.

У державній автотранспортній службі "Укравтодор" розповіли, як об'їхати перекриті шляхи.

Читайте такожСмертельна ДТП під Черніговом: водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив"На час оформлення ДТП об'їзд місця аварії здійснювати по маршруту: дорогою Н-28 Чернігів - Городня - Сеньківка до Городні. У Городні повернути в сторону міста Сновськ та їхати дорогою Р-83 до смт. Березна. В смт. Березна - виїхати на дорогу Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч та рухатись в сторону Мени. Аналогічно у зворотному напрямку", - зазначають у прес-службі.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Чернігівщині сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та маршрутки. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ДТП зросла до 13, ще 8 людей дістали травми, водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив.

Серед причин аварії називають слизьку дорогу чи порушення ПДР з боку водіїв.

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Автор: Герасименко Валентина