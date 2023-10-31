Подумай "двічі", до кого саме йдеш на процедури.

В Україні слід подумати "двічі", до якого салону краси піти. В Ізюмі на Харківщині з клієнтів "втемну" випитували дані про ЗСУ агенти ФСБ Росії.

У співпраці з ворогом СБУ викрила власницю закладу, яка намагалися дізнатися під час спілкування з клієнтами дані про розміщення військ України в районі деокупованого Ізюма.

"Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової", - зазначає СБУ.

Відомство каже, що зрадниця намагалися дізнатися потрібні дані під час побутових розмов, які ініціювала з українцями під час надання косметологічних послуг. Отриману інформацію вона повідомляла ФСБ РФ через свою знайому, яка обіймала посаду у незаконних органах влади РФ під час захоплення Ізюма.

Після деокупації району, згадана колаборантка втекла до Бєлгорода. Тоді вона залучила свою подругу, власницю салону, щоб отримувати інформацію про ЗСУ та ситуацію в Ізюмі, доповідаючи дані спецслужбам РФ.

СБУ оголосила підозру "зв'язковій" з ФСБ за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вдалося затримати і власницю салону в Ізюмі. Їй інкримінують підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ).

Розслідування щодо її зрадницької діяльності триває. Власниці салону в Ізюмі загрожує до 8 років тюрми.

В Одесі судитимуть екс-журналіста за зйомку фейків про Україну

В Одесі на бік Росії перейшов колишній журналіст: він зайнявся зйомкою фейків про Україну та мобілізацію, щоб потім ці сюжети показували на росТБ.

За даними прокуратури, зрадник співпрацював с пропагандистським телеканалом "РЕН ТВ". Чоловіка затримали, його судитимуть за колабораційну діяльність. Злочин екс-журналісти "тягне" на 7 років тюрми.

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