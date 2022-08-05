Уряд затвердив указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать саме російській державі.

Кабінет міністрів затвердив перелік російського майна і активів на території України, які будуть конфісковані на користь держави.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за словами якого, мова йде про сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів.

"Все це розділено на три категорії. Перша категорія - майно, яке належить російській державі. Друга категорія - це майно, яке належить підсанкційним громадянам та компаніям з Росії. Третя категорія - активи російських банків. Уряд затвердить указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать саме російській державі, 79 позицій - це корпоративні права, 824 позиції - це майно. Як і обіцяли, забираємо на користь українського народу всі ці російські активи, робимо це системно і відповідно до всіх процедур. Ми не підміняємо закон нашим бажанням, а реалізовуємо стратегічне завдання у правовий спосіб", - сказав він.

За його словами, конфісковані активи будуть конвертовані у грошові кошти, які будуть спрямовані у оборону та відновлення України.

Також він додав, що наступним кроком має стати конфіскація російських активів на Заході для відбудови України.

"Над цим працює і уряд, і Офіс президента з командами найкращих юристів та з командами наших міжнародних експертів, партнерів і союзників", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні арештовано майно російських і білоруських підприємств вартістю понад 360 млн грн.