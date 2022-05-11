Медики швидкої допомоги не могли дістатися до породіллі, тому поліцейський вирішив самотужки доправити її до лікарів.

На Дніпропетровщині у вагітної жінки почалися пологи, проте "швидка" не могла її забрати через ворожі обстріли. Породіллю врятувала поліція. Місцевий правоохоронець доправив жінку до карети швидкої допомоги.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Зелендольська громада у Дніпропетровській області сильно страждає від обстрілів окупантів. У жінки з цієї громади почалися пологи. Проте через обстріли рашистів "швидка" не могла забрати породіллю.

Тоді на допомогу прийшов місцевий поліцейській. Він вирішив рятувати жінку та під обстрілами доправив її до карети швидкої допомоги. На щастя, ані правоохоронець, ані жінка поранень не отримали.

Вже у машині "швидкої" жінка народила дівчинку. Пологи проходили під наглядом лікарів, хоч і в машині. Нині жінка та її дитина у лікарні, з ними все добре.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чернігові акушерка приймала пологи під обстрілами та 46 днів жила у лікарні. Жінка організувала роботу пологового відділення лікарні у бомбосховищі.

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