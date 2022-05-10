Відсьогодні комендантська година на території цих областей триватиме з 23:00 до 05:00.

У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину. Також її скоротили в Івано-Франківській області. Нові правила діятимуть з 10 травня.

Про це у своїх офіційних Telegram-каналах повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резниченко та очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Сьогодні на черговому засіданні оперативного регіонального штабу прийняли рішення про зміну комендантського часу", - написала Онищук.

Відсьогодні комендантська година на території Дніпропетровської та Івано-Франківської областей триватиме з 23:00 до 05:00, тобто її скоротили на одну годину. До цього вона діяла з 22:00 до 05:00.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Рівненщині змінили час комендантської години та продажу алкоголю. Нові правила діятимуть з 10 травня.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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