Ця назва є історичною для селища.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні Комітету.

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«Є пропозиція підтримати подання Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк та доручити народним депутатам України – членам Комітету – розробити і внести на розгляд парламенту проект постанови про перейменування селища», - сказав голова Комітету, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко.

В ухваленому Комітетом рішенні парламенту рекомендується проект постанови про перейменування селища ухвалити в цілому.

Під час обговорення цього питання було зазначено, що Нью-Йорк – це історична назва селища, яка використовувалася до 1951 року.

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Автор: Тетяна Поляковська