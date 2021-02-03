Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні Комітету.
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«Є пропозиція підтримати подання Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк та доручити народним депутатам України – членам Комітету – розробити і внести на розгляд парламенту проект постанови про перейменування селища», - сказав голова Комітету, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко.
В ухваленому Комітетом рішенні парламенту рекомендується проект постанови про перейменування селища ухвалити в цілому.
Під час обговорення цього питання було зазначено, що Нью-Йорк – це історична назва селища, яка використовувалася до 1951 року.
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