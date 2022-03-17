Інформація щодо відкриття "зеленого коридору", зокрема, з Високопілля та Музиківки – фейк, який окупанти створили, щоб використати людей як "живий щит".

На Херсонщині обласною та місцевою владою не проводиться жодних "зелених коридорів".

Про це у Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"У соціальних мережах продовжується з’являтися фейкова інформація щодо відкриття "зеленого коридору", зокрема, з Високопілля та Музиківки. Жодних таких рішень Херсонська ОВА не ухвалювала", - наголосив він.

Лагута закликав громадян передати всім рідним, друзям та близьким, що на Херсонщині обласною та місцевою владою не проводиться жодних коридорів.

"Це ніщо інше як брехня орків. Окупанти хочуть використати людей як "живий щит", - підкреслив голова ОВА.

Він уточнив, що наразі центральна влада та Мінреінтеграції проводять роботу щодо гуманітарного коридору та евакуації населення з громад, де найбільш небезпечно.

4 березня російські окупанти відмовили херсонцям у "зеленому коридорі", щоб Україна не змогла передати населенню гуманітарну допомогу. Натомість росіяни привезли кілька вантажівок харчів з собою й демонстративно зупинилися у середмісті.

Мешканці Херсона не захотіли брати гумдопомогу.

Завдяки зусиллям херсонців також провалилася пропагандистська операція росіян з проголошення "Херсонської народної республіки".

Окупанти взяли Херсон під тимчасовий контроль 2 березня після важких боїв зі Збройними силами України. Відтоді містяни активно виходять на антиросійські протести.

Вас також можуть зацікавити новини: