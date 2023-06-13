Наразі середній рівень підтоплення фіксується на позначці 2 метри 70 сантиметрів.

У Херсонській області за останню ніч рівень підтоплення населених пунктів знизився на 27 см. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 метри 70 сантиметрів, що на 27 см менше, ніж вчора ввечері", - сказав голова ОВА.

Він зазначив, що на Правобережжі підтопленими залишаються 3 тис 600 будинків в 31 населеному пункті.

"Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель. На жаль, маємо загиблих. Вчора у Херсоні виявили тіла двох потопельників: невідомої жінки та 50-річного чоловіка. Зараз відомо про 10 загиблих через підрив Каховської ГЕС. Ще 20 отримали поранення. Безвісті зниклими вважаються 42 людини", - зазначив Прокудін.

Він додав, що у рятувальній операції участь беруть 1 тис 660 осіб та задіяно понад 213 одиниць техніки.

"З підтоплених міст, селищ та сіл вже вдалось врятувати 2 тис 757 людей, серед них - 263 дитини та 77 маломобільних осіб. Їх розселили у тимчасових пунктах евакуації або вивезли до інших регіонів", - сказав Прокудін.

Водночас, на Лівобережжі, яке окуповане російськими загарбниками, ситуація залишається надзвичайно критичною. Під водою перебуває 17 населених пунктів. "У жодному з них Росія не поспішає рятувати людей", - сказав Прокудін.

Наразі з Лівобережжя вдалося вивезти 133 людини.

У ДСНС повідомили, що рівень води буде падати ще протягом двох тижнів і досягне природніх значень.

Підрив Каховської ГЕС - деталі

Після підриву дамби Каховської ГЕС вночі 6 червня російські окупанти роблять усе можливе, аби максимізувати шкоду, завдану цим терактом.

Десятки населених пунктів після теракту на дамбі були затоплені, передусім – на окупованому лівобережжі Херсонської області. Ворог обстрілює правий берег, поки там триває евакуація, і вбиває мешканців лівобережжя, що намагаються врятувати з захоплених і затоплених населених пунктів.

Наразі відомо про 10 загиблих через повінь на Херсонщині, яка виникла внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, а ще 42 людини зникли безвісти.

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