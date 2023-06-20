Йдеться про планові госпіталізації.

У Івано-Франківській області не проводитимуть планову госпіталізацію військовозобовʼязаних пацієнтів без погодження з військкоматом. Це стосується чоловіків віком від 18 до 59 років.

Як повідомив начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков, Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА доручено підготувати та повідомити медустанови області про рішення щодо "тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектації".

Водночас медичні установи будуть зобовʼязані повідомляти військкомати про госпіталізацію військовозобов'язаних віком від 18 до 69 років.

Мобілізація в Івано-Франківську

У Івано-Франківську ТЦК видав наказ щодо необхідності усім військовозобов'язаним чоловікам прибути до військкомату. На це дали 10 днів.

У ТЦК пояснили, що такий наказ видається щоразу, коли продовжують термін дії воєнного стану. Військовозобов'язаних просять прийти до військкомату для уточнення даних обліку.

Цей наказ прокоментував адвокат Ростислав Кравець. За його словами, не зрозуміло, з якої дати рахувати відведені на появу в ТЦК 10 днів, оскільки не йдеться про публікацію наказу в "Урядовому курʼєрі" чи іншому офіційному виданні. Крім того, в документі сказано, що для явки у військкомат людина повинна мати військовий квиток, паспорт, медичні книжки та документи, що надають право на відстрочку. Проте медичні книжки мають далеко не всі громадяни.

Вас також можуть зацікавити новини: