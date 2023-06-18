Мобілізація в Україні триває, тож оповіщення про необхідність прибуття до ТЦК для уточнення військово-облікових даних - звична річ, кажуть представники військкомату.

Днями ЗМІ сколихнула новина про наказ Івано-Франківського ТЦК щодо необхідності усім військовозобов'язаним чоловікам прибути до військкомату у 10-денний термін з дня опублікування документа.

Тож представники ТЦК Івано-Франківська у Facebook вирішили пояснити цей наказ "Про проведення мобілізації на території Івано-Франківської області".

"Такий наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану указом президента України", - наголошують у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.

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У ТЦК заявляють, що цим наказом вони просять військовозобов'язаних прийти до військкомату для уточнення їхніх військово-облікових даних. При собі вони повинні мати військовий квиток, паспорт, медкнижку, документи що надають право на відстрочку.

Наказ Івано-Франківського ТЦК про мобілізацію

Раніше ЗМІ опублікували наказ начальника Івано-Франківського міського ТЦК Романа Плитуса, в якому зокрема йдеться й про те, що всі військовозобов’язані мають прибути в міський ТЦК у 10-денний термін. Таким чином військкомати у місті проводять загальну мобілізацію та виконують план щодо неї.

Нагадаємо, в Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів, вони триватимуть як мінімум до 18 серпня 2023 року.

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