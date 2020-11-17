Мова йде про брошури, що містять уривки з книги "Маніфест Брентона Тарранта", у якій пропагується етнічний та культурний геноцид.

Столичні правоохоронці запобігли відправленню екстремістської літератури до сусідньої держави.

Читайте такожУ Латвії голова української громади завзято "топила" за "русский мир" - в Україні відреагувалиПро це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

«Жителі Київської області на замовлення громадянина сусідньої держави, який фігурує у ряді кримінальних проваджень подібної категорії, виготовили та передали до служби поштового зв’язку для відправлення за кордон України декілька десятків примірників брошур, що містять уривки з книги «Маніфест Брентона Тарранта», який пропагує етнічний та культурний геноцид, а також закликає до терактів та масових вбивств», - йдеться у повідомленні.

За фактом виготовлення, зберігання та розповсюдження друкованих матеріалів із публічними закликами до вчинення терористичних актів розпочато кримінальне провадження.

Під час обшуків правоохоронці встановили механізми отримання замовлень, оплати послуг друку і відправлення друкованих видань. Також виявлено та вилучено електронні носії інформації.

На теперішній час проводиться експертне дослідження друкованих та електронних матеріалів, після чого буде прийнято рішення щодо повідомлення особам про підозру.

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Автор: Світлана Закелова