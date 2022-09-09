У громадських місцях Київщини планують встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя.
Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя планують встановити у громадських місцях на Київщині, що є надважливим елементом не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів", - зазначив він.
За словами Нєбитова, для забезпечення безпеки громадян на території області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади.
Як повідомляв УНІАН, у деяких громадах Київської області заборонили продаж алкоголю. Це торкнеться мешканців громад, які знаходяться біля кордону з Білоруссю: алкоголь не зможуть мешканців Іванківської та Поліської громад Вишгородського району