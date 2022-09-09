Для забезпечення безпеки громадян на території області вже працює більше 90 поліцейських офіцерів громади.

У громадських місцях Київщини планують встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя.

Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя планують встановити у громадських місцях на Київщині, що є надважливим елементом не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів", - зазначив він.

Відео дня

За словами Нєбитова, для забезпечення безпеки громадян на території області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади.

Як повідомляв УНІАН, у деяких громадах Київської області заборонили продаж алкоголю. Це торкнеться мешканців громад, які знаходяться біля кордону з Білоруссю: алкоголь не зможуть мешканців Іванківської та Поліської громад Вишгородського району

Вас також можуть зацікавити новини: