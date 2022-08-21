У деяких громадах Київської області заборонили продаж алкоголю. Це торкнеться мешканців громад, які знаходяться біля кордону з Білоруссю.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий.
Так, з 21 серпня придбати алкоголь не зможуть мешканців Іванківської та Поліської громад Вишгородського району. Заборона почала діяти з 00:00 годин 21 серпня 2022 року і вона триватиме до особливого Розпорядження.
На своїй сторінці Береговий розмістив фото наказу Вишгородськоі районноі військовоі адміністраціі "Про заборону продажу алкогольних напоів в торгівельних мережах (магазинах) та закладах громадського харчування на територіі Іванківськоі та Поліськоі територіальних громад Вишгородського району".
У коментарях мешканці громад позитивно відреагували на заборону. Проте деякі зауважили, що у Вишгородському районі усе одно є нечесні продавці, які продовжать торгівлю алкоголем, тому роботу магазинів потрібно перевіряти.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ дізналися про важливе попередження для працівників Ради й Кабміну напередодні 24 серпня. Співробітників держустанов просять не з'являтися в центрі столиці й працювати з дому.