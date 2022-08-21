Заборона діятиме з 21 серпня у громадах, які межують з Білоруссю.

У деяких громадах Київської області заборонили продаж алкоголю. Це торкнеться мешканців громад, які знаходяться біля кордону з Білоруссю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий.

Так, з 21 серпня придбати алкоголь не зможуть мешканців Іванківської та Поліської громад Вишгородського району. Заборона почала діяти з 00:00 годин 21 серпня 2022 року і вона триватиме до особливого Розпорядження.

На своїй сторінці Береговий розмістив фото наказу Вишгородськоі районноі військовоі адміністраціі "Про заборону продажу алкогольних напоів в торгівельних мережах (магазинах) та закладах громадського харчування на територіі Іванківськоі та Поліськоі територіальних громад Вишгородського району".

У коментарях мешканці громад позитивно відреагували на заборону. Проте деякі зауважили, що у Вишгородському районі усе одно є нечесні продавці, які продовжать торгівлю алкоголем, тому роботу магазинів потрібно перевіряти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ дізналися про важливе попередження для працівників Ради й Кабміну напередодні 24 серпня. Співробітників держустанов просять не з'являтися в центрі столиці й працювати з дому.

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