Чоловік мав військове звання "солдат рядового складу".

27-річного жителя Жовкви Львівської області засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від призову на військову службу.

Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, у жовтні 2023 року він прибув за повісткою про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що оглядом військово-лікарської комісії його було визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. До того ж чоловік мав військове звання "солдат рядового складу". Тоді ж йому було вручено бойову повістку, згідно якої той мав з’явитися на загальну мобілізацію.

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"Однак фігурант без поважної причини не з’явився до призовного пункту для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Яке покарання загрожує через неявку за бойовою повісткою

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін пояснив, що громадянину, який не прибув за бойовою повісткою, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

За його словами, якщо громадянин, який оновив свої військово-облікові дані, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у воєнний час, але не з’явився за бойовим розпорядженням у пункт збору, то це трактується як ухилення від мобілізації, адже цю людину вже чекали у навчальному центрі, на неї розраховували.

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