Їй мають сплатити 1120 гривень.

Жовківський районний суд Львівської області скасував наказ керівництва середньої школи у селі Сопошин про усунення від роботи вчительки математики, яка не вакцинувалися від COVID-19.

Рішення суду опубліковано у державному реєстрі судових рішень.

Вчителька повідомила, що 1 листопада її повідомили про обов`язкове профілактичне щеплення від COVID-19. Вже 8 листопада її відсторонили від роботи без збереження заробітної плати.

Жінка заявила, що даний наказ підлягає скасуванню, оскільки він грубо порушує її конституційні, природні та професійні права.

Читайте такожЗаборонять користуватися милом та туалетним папером: в одній зі шкіл розгорівся скандал через гроші на подарункиНа її думку, ні постановою КМУ №1096, ні наказом МОЗ № 2153 не встановлено обов`язку проходження працівниками закладів освіти профілактичного щеплення проти COVID-19 саме до 8 листопада 2021 року.

"Звернула увагу на те, що ні трудовим договором, ні наказом про прийняття на роботу, ні посадовою інструкцією не передбачено необхідності наявності у неї профілактичного щеплення проти COVID-19", - йдеться у рішенні суду.

Вчителька просила суд скасувати наказ Сопошинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №58-к та допустити її до виконання посадових обов`язків. Також вона вимагала виплатити їй середній заробіток за час відсторонення до виконання обов`язків (1120 гривень).

Суд частково задовольнив вимоги вчительки. Він постановив скасувати наказ про відсторонення жінки від роботи та стягнути з закладу середній заробіток за час її відсторонення.

"Відповідач виніс оскаржуваний наказ про відсторонення на підставі одного лише повідомлення про обов`язкове профілактичне щеплення, яке саме по собі не створює жодних юридичних наслідків та не засвідчує юридичного факту відмови чи ухилення позивачки від обов`язкового профілактичного щеплення, а також факту ненадання нею медичного висновку про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданого закладом охорони здоров`я", - йдеться у рішенні суду.

Раніше повідомлялося, що в Україні 2,8 тисячі вчителів відсторонили від роботи через відсутність щеплення від коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Людмила Жерновська