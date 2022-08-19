На Марсовому полі у Львові створять Меморіальний комплекс Героїв України в пам'ять про бійців, які захищали незалежність держави. А останки радянських військових перенесуть в інше місце.
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.
"Марсове поле є пам’яткою історії від 1972 року. Офіційно вважається, що тут поховані військові, які загинули під час Другої світової війни. Проте, більша їх частина загинула в період з 1944 до 1950 року під час каральних операцій НКВС проти українців на Галичині", — повідомила керівник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.
Для створення попереднього меморіалу використовувалися смуги чорного і червоного граніту. Їх чергування в архітектурному плані повинно було сформувати георгіївську стрічку. Такий символ не може знаходитися поряд з похованнями закатованих жертв Замарстинівської тюрми, вояків УПА та сучасних героїв.
"Ми готуємо архітектурний конкурс на новий проект меморіалу, який охопить всю територію військового кладовища", — додала Онищенко.
Зараз тривають консультації з архітекторами щодо технічного завдання для конкурсу на кращий Меморіальний комплекс Героїв України.
"Ми говоримо про зміну цілої території Марсового поля. Це буде новий елемент меморіальної архітектури. У напрацьованій попередній концепції Меморіалу, ми передбачаємо військові поховання Героїв України, парк-сквер пам'яті та меморіальну площу. Це має бути місце тиші та роздумів", — зазначив головний архітектор Львова Антон Коломейцев.
Нагадаємо, в середині квітня у Львові на Пагорбі Слави прибрали радянську символіку. Червону зірку вирізали з монумента.
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