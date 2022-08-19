Радянських військових перепоховають в іншому місці.

На Марсовому полі у Львові створять Меморіальний комплекс Героїв України в пам'ять про бійців, які захищали незалежність держави. А останки радянських військових перенесуть в інше місце.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.

"Марсове поле є пам’яткою історії від 1972 року. Офіційно вважається, що тут поховані військові, які загинули під час Другої світової війни. Проте, більша їх частина загинула в період з 1944 до 1950 року під час каральних операцій НКВС проти українців на Галичині", — повідомила керівник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Для створення попереднього меморіалу використовувалися смуги чорного і червоного граніту. Їх чергування в архітектурному плані повинно було сформувати георгіївську стрічку. Такий символ не може знаходитися поряд з похованнями закатованих жертв Замарстинівської тюрми, вояків УПА та сучасних героїв.

"Ми готуємо архітектурний конкурс на новий проект меморіалу, який охопить всю територію військового кладовища", — додала Онищенко.

Зараз тривають консультації з архітекторами щодо технічного завдання для конкурсу на кращий Меморіальний комплекс Героїв України.

"Ми говоримо про зміну цілої території Марсового поля. Це буде новий елемент меморіальної архітектури. У напрацьованій попередній концепції Меморіалу, ми передбачаємо військові поховання Героїв України, парк-сквер пам'яті та меморіальну площу. Це має бути місце тиші та роздумів", — зазначив головний архітектор Львова Антон Коломейцев.

Нагадаємо, в середині квітня у Львові на Пагорбі Слави прибрали радянську символіку. Червону зірку вирізали з монумента.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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