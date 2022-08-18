Чиновниці міськради допомагали місцеві лікарі.

СБУ знайшла понад 8 млн грн готівки у чиновниці Львівської міськради та її спільників, які підозрюються у нелегальному переправленні призовників за кордон.

Як йдеться у повідомленні СБУ, організатор схеми – начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, а її спільниками були працівниками медустанови.

"За $1300 чиновниця гарантувала виготовлення "довідок", які входять до акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі "документи" є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану", - зазначається у повідомленні.

Чиновницю було затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу ("незаконне переправлення осіб через державний кордон України").

Також встановлено осіб, які встигли скористатися протиправними послугами. Щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня працівники ДБР викрили в Одесі "ділків", які організували схему оформлення підроблених висновків лікарської комісії про нібито непридатність до військової служби за станом здоров’я. За цим документом чоловіки призовного віку могли безперешкодно виїжджати за кордон.

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