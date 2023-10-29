Він зауважив, що загарбники влаштували в медичній сфері на окупованій території "російську рулетку".

Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявив, що на тимчасово окупованих територіях України розпочалася епідемія коронавірусу. Росіяни проводять вакцинацію, проте від неї гинуть люди.

Про це Федоров повідомив в ефірі телемарафону. Він зауважив, що загарбники влаштували в медичній сфері на окупованій території "російську рулетку".

"На тимчасово окупованих територіях продовжуються проблеми з медициною. Сьогодні розпочалася епідемія коронавірусу. Але від тієї вакцини, яку ворог вводить нашим мешканцям, вони помирають. Сьогодні можемо констатувати той факт, що за останній тиждень щонайменше 4 людини від вакцинації померли", – додав Федоров.

Мер Мелітополя також розповів про проблему з лікарями. Більшість українських медиків виїхали, тож росіяни завозять своїх. Насамперед, ворог забезпечує персоналом лікарні для військових. Натомість до громадських лікарень деякі категорії лікарів приїжджають з РФ "вахтовим методом",

"З лікарем може пощастити, а може - ні: наших медиків обмаль, а непотріб з ерефії їде вахтовим методом гроші заробити", – додав він у підписі до відео в Телеграм.

Ситуація на окупованих територіях України

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни перевели в гарячий стан 4 та 5 енергоблоки Запорізької АЕС. Водночас 3-й блок, який перебуває на ремонті, загарбники хочуть зібрати.

Крім того, окупанти планують наростити темпи "зомбування" українських дітей. Для цього на тимчасово окупованій території наказали провести низку пропагандистських заходів та покази фільмів, присутність на яких обовʼязкова.

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