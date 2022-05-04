Натомість до радянських керівників ставлення в останнє десятиліття було переважно негативним.

74% респондентів заявили, що позитивно ставляться до постаті Степана Бандери.

Про це йдеться у даних проведеного наприкінці квітня опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Понад 90% українців однозначно позитивно ставляться до Богдана Хмельницького і Михайла Грушевського.

"За останні роки спостерігалася позитивна динаміка у ставленні до українських історичних постатей, навколо котрих ще десятиліття тому точилися гострі дискусії у суспільстві", - пишуть соціологи.

Зокрема, поступово покращувалося відношення до Івана Мазепи (у 2012 – 44%, у 2022 – 76%), Симона Петлюри (у 2012 – 26%, у 2022 – 49%) та Степана Бандери (у 2012 – 22%, у 2022 – 74%).

Важливо, що позитивне ставлення до ідеолога українського націоналізму переважає сьогодні і в південно-східних регіонах, та серед тих, хто в побуті спілкується виключно російською мовою.

Натомість до радянських керівників ставлення в останнє десятиліття було переважно негативним, і особливо різко погіршало у 2022 році.

За останні 5-8 років ставлення до Леніна погіршилося вдвічі, до Сталіна – втричі. Сьогодні лише 13% позитивно ставляться до Леніна та 7% – до Сталіна.

Як писав УНІАН, абсолютна більшість українців – 87% - не жалкують за розпадом Радянського Союзу. Це найнижчий показник ностальгії за розпадом СРСР за всю історію спостережень.

Вас також можуть зацікавити новини: