Дії Путіна сприяли "дерусифікації" українського суспільства, констатують соціологи.

Абсолютна більшість українців – 87% - не жалкують за розпадом Радянського Союзу.

Про це йдеться у даних опитування, проведеного наприкінці квітня, соціологічною групою "Рейтинг".

Це найнижчий показник ностальгії за розпадом СРСР за всю історію спостережень, хоча останні 10 років він помітно знижувався, повідомляє "Рейтинг".

Соціологи підсумовують, що в українському суспільстві відбулась "декомунізація" і "дерусифікація", оскільки російська пропаганда використовує у війні проти України саме радянську символіку й спекулює на "спільному" історичному минулому.

Крім того, відбулась переоцінка ставлення українців до Дня перемоги 9 травня. У 2022 році для 36% респондентів свято перейшло до "пережитків минулого" і для 23% до "буденності".

"Переможний" символізм 9 травня натомість змінився на "меморіальний". На сьогодні для 80% опитаних це День пам’яті і лише для 15% - день перемоги.

Водночас 78% респондентів високо оцінюють внесок українського народу у перемогу над нацизмом, а 67% переконані, що саме Україна внесла найбільший вклад у перемогу над гітлерівською Німеччиною.

На думку чиновників США й Заходу, Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня, що дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили під час їх спроби завоювати східну та південну Україну.

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спрогнозував посилення обстрілів регіону з боку російських військ того дня.

На святковий парад у Москві не буде жодного іноземного лідера, навіть друга Путіна, білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

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