За кілька місяців слідства не було зібрано жодних вагомих доказів, каже фахівець.

За чотири місяці на розслідування справи Ігоря Коломойського з бюджету витратили від 10 до 30 мільйонів гривень на зарплати детективам та прокурорам, і за цей час вони зібрали так мало доказів, що бізнесмена можуть виправдати. Думку про це висловив політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в фейсбуці.

Він пояснив, що над справою Коломойського протягом чотирьох місяців працюють 14 прокурорів ОГПУ та 37 детективів БЕБ. В бюджет закладено зарплати в розмірі 68 тисяч для прокурора та по 43 тисячі на фахівця БЕБ, проте це "голі" зарплати, і вони мають ще надбавки за звання, стаж, секретність, знання іноземних мов, наукові звання тощо, в результаті чого їх зарплати можуть бути більшими в 2-3 рази.

"Чотири місяці ця дружна команда тяжко працює над справою Коломойського. За цей період інтенсивних розслідувань "зникнення 5,8 млрд грн готівки" слідчі органи змогли допитати аж трьох свідків. Долучили "ПриватБанк" в якості потерпілого. Але юристи державного банку дізнались, що вони потерпілі, із публікацій у ЗМІ. Таємниця від потерпілих, де подінешся... Крім того, було по разу (одному) допитано двох підозрюваних. Ну і слідча команда зробила дуже цінну для суду "інформаційну довідку". По суті це виписка із карткових рахунків Коломойського. Будь-який касир банку робить її протягом 5 хвилин, якщо не виходить пити каву надто часто. Отже, ще раз: з наших грошей за 4 місяці від 10 до 30 мільйонів грн пішло на три допити свідків, два допити обвинувачених, заочне неінформоване призначення потерпілих і автоматичну виписку з рахунку. Чи не забагато це і чи не їсть хтось надто великі порції?" - питає Голобуцький.

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Він додає, що з цими доказами суд не може нормально забезпечити обвинувачення і роботу з ним: "Тобто, все йде до того, що Коломойського чи то за неналежною якістю обвинувачень (чи як то формулюють правники зазвичай), чи то за браком доказів визнають невинуватим. І це буде законне рішення: як назбирали доказів, так і отримають".

"Отже, що ми маємо на справі Коломойського: голосній, скандальній і з міжнародним резонансом? Це крім великої ганьби перед партнерами. Одне велике "нічого" за 10 чи й 30 млн грн. І бонусом картинка з ІгорВалер’їчем в спортивному костюмі. На довгу пам’ять про іспанський сором за "роботу" величезної слідчої команди", - резюмував політтехнолог.

Справа Коломойського

Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою у справі про шахрайство. Слідство вважає, що починаючи з 2013 року і аж до націоналізації, акціонер тоді ще приватного банку "Приват" Ігор Коломойський нібито вивів із банку майже шість мільярдів гривень.

За даними слідства, він нібито вносив готівку на свій безготівковий рахунок, проте насправді гроші йому на рахунок надходили, а ось готівку Коломойський нібито нікуди не вносив. Бізнесмен називає цю версію принципово неможливою.

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