Чоловік розкаявся і пояснив, що не з'явився за повісткою, бо бачив підготовку військових, яка його налякала.

Житель Тернопільської області ухилився від мобілізації через страх. Суд цей аргумент не зацінив та засудив його до трьох років позбавлення волі.

Відповідне рішення виніс Тернопільський апеляційний суд. Суд першої інстанції застосував більш м'яке покарання – один рік і шість місяців випробувального терміну. Сторона захисту і сторона звинувачення з ним згодні не були.

У червні 2022 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, отримав бойову повістку, але у військкомат не з'явився. Справа була передана до суду. Ухилянта засудили до випробувального терміну в півтора роки.

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Втім, адвокат чоловіка клопотав про зменшення випробувального терміну до 1 року, зазначивши, що його підзахисний на початку великої війни добровільно прийшов у військкомат і його відправили по повістці до Житомира, проте там чоловіка вважали непридатним до служби в такому роді військ.

Українець повторно пройшов ВЛК та отримав ще одну повістку. Однак він заявив, що не прийшов у військкомат, оскільки бачив підготовку військових і побоявся. Чоловік покаявся у скоєному, але заявив, що має малолітню дочку й добре характеризується за місцем проживання та роботи.

Прокурор також подав апеляцію на рішення суду першої інстанції і наполягав, що ухилення від мобілізації підриває обороноздатність України в умовах повномасштабного російського вторгнення, що ставить під загрозу незалежність держави. Відтак, він просив Тернопільський апеляційний суд скасувати рішення про випробувальний термін і відправити ухилянта у в'язницю на три роки. Колегія суддів стала на бік прокурора.

Попереднє рішення суду "повною мірою не врахувало тяжкість скоєного кримінального правопорушення, оскільки відмова від захисту Батьківщини свідчить про підвищену громадську небезпеку скоєного злочину, що може призвести до підриву військової дисципліни, розладу дій, спрямованих на захист суверенітету держави і в умовах воєнного стану неприпустимо".

Ухилення від мобілізації

Президент України Володимир Зеленський стверджував, що військові просять запровадити зміни для збільшення кількості мобілізованих.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що змін до мобілізації не відбудеться.

Представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський заявляв, що наразі немає передумов для збільшення кількості військовозобов’язаних для їх мобілізації.

30 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо діяльності військово-лікарських комісій. Було вирішено, зокрема провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Він наголосив, що усіма випадками, коли рішення були очевидно безпідставними та незаконними, мають зайнятися правоохоронці.

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