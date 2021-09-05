Крім великого бізнесу, кошти виділили середній і малий бізнес, а також прості люди.

На відновлення постраждалого внаслідок пожежі костелу Святого Миколая в Києві українські підприємці за день зібрали 18 мільйонів гривень.

Про це повідомив у Facebook засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін.

"18 мільйонів гривень зібрав український бізнес за 1 день на відновлення костелу Святого Миколая.

Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйона гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить Rozetka, один за іншим приєднуються інші бізнеси", - зазначив він.

Так, за його даними, кошти на відновлювальні роботи виділили Monobank, Альфа-Банк Україна, Райффайзен Банк, ПУМБ, ПриватБанк, а також компанії SD Capital, Нова пошта, Dragon Capital та ін.

Крім того, зазначив Чечоткін, "десятки середніх і малих бізнесів і ще більше простих людей теж зробили пожертвування".

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Як повідомляв УНІАН, в результаті пожежі в костелі святого Миколая в Києві, яка сталася ввечері 3 вересня, пошкоджено внутрішнє оздоблення і згорів орган.

За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження про порушення вимог пожежної безпеки (ч.1 ст. 270 ККУ). У Міністерстві культури та інформаційної політики розпочали оцінку пошкоджень костелу, щоб скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

В Україні розпочали збір коштів на відновлення костелу та органу.

Автор: Світлана Закелова