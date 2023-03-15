Василь Шевчук пробіг марафонську дистанцію у 43 км за 4 год 23 хв, при цьому біг він в одних шортах, встановивши рекорд України "Найдовша відстань зимового забігу з голим торсом".

На війні загинув рекордсмен з Тернопільщини Василь Шевчук, який голим лежав під снігом лежав 20 хв і пробіг марафон зимою в одних шортах.

Як передає кореспондент УНІАН, про загибель Шевчука повідомив заступник голови Тернопільської облради Олег Сопель.

"Важка втрата для Тернопільщини… Обороняючи Україну від ворога, загинув наш земляк з Хоросткова – Василь Шевчук. Чимало людей знали пана Василя як патріота, працьовиту і наполегливу людину, спортсмена і рекордсмена. Близько 30 років він загартовувався, багато тренувався, бігав босоніж. Був борцем за здоровий спосіб життя, і цим показував приклад для молоді", – зазначив Сопель.

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При цьому додав, що Шевчук пішов добровольцем на війну, хоча невдовзі йому мало виповнитися 60 років.

Рекорди Василя Шевчука - деталі

У 2016-му році Шевчук встановив рекорд, віджавшись від підлоги 63 рази за хвилину. До цього рекордом було 60 відтискань за хвилину на долонях. Шевчук ускладнив собі завдання, опираючись під час віджимань лише на два пальці.

У січні 2019 року Шевчук для встановлення рекорду пролежав під снігом 20 хв 6 с, при цьому був одягнений лише у шорти, а під сніговим покривом він перебував повністю, з головою.

У лютому 2022 року у свої 58 років Шевчук пробіг марафонську дистанцію у 43 км за 4 год 23 хв, при цьому біг він в одних шортах, встановивши рекорд України "Найдовша відстань зимового забігу з голим торсом".

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