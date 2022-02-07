58-річний Василь Шевчук вже став зіркою свого району, а тепер поїхав на Київщину.

Екстремал з міста Хоростків на Тернопільщині наважився подолати марафонську дистанцію у 42 кілометри. Чоловік біг зимовою дорогою майже оголеним.

Про це повідомляє ТСН

58-річний Василь Шевчук вже став зіркою свого району, адже він регулярно встановлює крижані рекорди. Нині він приїхав на Київщину, аби його рекорд зафіксували офіційно.

Шевчук бігає в самих лише шортах. Він може влаштовувати марафони без взуття, закопуватися у сніг, а тепер він захотів пробігти 42 кілометри та офіційно поставити новий рекорд в Україні.

Бігати майже голим чоловіку подобається. Він каже, що так колись загартовувалися його батько та дід. Сам він бігає з малечку. Іноді вдягає рукавички або шапку, проте куртку не бере.

Читайте такожАмериканська молодь запустила тренд про Україну у TikTok: відповіли українці та росіяниЧоловік вдягав на руку спеціальний трекер, адже він бігав такими стежками, де не завжди за ним могла проїхати спеціальна техніка та люди, які фіксували рекорд. Загалом Шевчук пробіг за п'ять годин понад 43 тисячі метрів (43 кілометри), хоча планував подолати на один кілометр менше.

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