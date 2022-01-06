Чоловік під час боїв отримав важку травму, через що був змушений довго лікуватися.

Колишній боєць добровольчого батальйону "Айдар" Євген Городничук помер у віці 35 років. Він отримав важке поранення під час боїв за Луганський аеропорт у 2014 році

Про це повідомила журналістка Еля Коротинська у Facebook.

Відзначається, що у нього був позивний "Гриць". Чоловік сам родом з міста Лозова Харківської області, але довгий час лікувався і жив на Волині. 6 січня Городничук пішов їх життя.

"Я не хотіла в це вірити, але ти вирішив піти від нас... Я знаю, який слід залишила війна в твоїй душі і твоєму тілі... Я пам'ятаю, наскільки ти любив дітей і десь в глибині душі хотів сім'ю, але вперто говорив зворотне – що ти не для сім'ї", – написала журналістка.

Читайте також"Конфлікт на межі": Боррель на Донбасі оцінив напругу біля українського кордону (фото, відео)Довідка УНІАН. Підрозділ, в якому служив Городничук, на Донбасі воював у Щасті, звільняв Лутугине і брав участь у боях за Луганський аеропорт у 2014 році.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія почала в квітні 2014 року - після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення і самі брати участь у проросійських акціях.

Незабаром керовані російськими спецслужбами "протести" переросли в захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва і її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей США та ЄС ввели низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до вирішення конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

Читайте такожНа Донеччині знайшли мертвим військового з простріленою головою: у слідства кілька версійПри цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є тільки "третьою стороною", щоб зняти з себе відповідальність за розпочату агресію і уникнути посилення санкцій.

Наприкінці жовтня 2021 року видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.

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