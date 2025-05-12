Олександр Півненко виконує завдання у штатному режимі, заявили в НГУ.

Командувача Національної гвардії України Олександра Півненка не відсторонили від обовʼязків, він виконує завдання у штатному режимі.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.

"З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо: командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків. Він продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі", - мовиться у повідомленні.

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Обшуки у посадовців Нацгвардії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що відсторонені від посад шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління (ГУ) Національної гвардії. Хто саме відсторонений - не уточнювалось.

Однак видання ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило про обшуки у низки посадовців Національної гвардії 9 та 10 травня в рамках справи, відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"); ч. 3 ст. 209 ("легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"); ч. 3 та ч. 4 ст. 368 ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

За інформацією видання, детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза, начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Обшуки також відбувались у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення Головного управління Нацгвардії.

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