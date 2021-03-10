Головними передумовами реалізації такого сценарію, на думку Білецького, є забезпечення енергетичної незалежності України від російських джерел постачання енергоносіїв, а також повне припинення фінансування Україною будь-яких проектів на окупованих територіях, в тому числі соціальних.

Лише повне припинення будь-яких стосунків з тимчасово окупованими територіями Донбасу та Криму може в перспективі призвести до їхньої реінтеграції до складу України.

Таку думку висловив лідер Національного корпусу Андрій Білецький під час сьогоднішнього круглого столу “Крим і Донбас: шляхи повернення”.

“Це сценарій, який змушує українське суспільство, подивившись реально на ситуацію, сказати прості речі: ці території окуповані, Україна не може дозволити собі допомагати в соціально-економічній сфері існуванню окупаційних режимів. Україна не може дозволити собі торгівлю з окупованими територіями, будь-яку економічну діяльність, навіть виконання своїх соціальних програм. Бо це призводить до посилення ворога і послаблення України, - сказав Білецький.

Головними передумовами реалізації такого сценарію, на думку Білецького, є забезпечення енергетичної незалежності України від російських джерел постачання енергоносіїв, а також повне припинення фінансування Україною будь-яких проектів на окупованих територіях, в тому числі соціальних.

“Винятково на виплату пенсій в ОРДЛО Україна витрачає від 19 до 27 млрд грн. Водночас сам Пенсійний фонд за останній рік має 13 млрд грн дефіциту. Тобто він міг би бути профіцитним на 14 млрд грн. І ці гроші могли бути витрачені на “український прорив”. Зараз ми їх витрачаємо на посилення обороноздатності т. зв. армій т.зв.“ЛДНР”, - заявив Білецький.

Водночас важливою складовою стратегії повернення тимчасово окупованих територій Нацкорпус називає необхідність ухвалення Верховною Радою закону про колабораціонізм,вирішенняна звільненій території питання громадян, що отримали російські паспорти,а також введення управління військово-цивільних адміністрацій із залученням місцевих жителів, що довели свою лояльність Україні. Про це у своїй доповіді заявив керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

“У випадку ж якщо українці не здадуть ці паспорти добровільно і будуть докази того, що вони мають російське громадянство - ці люди повинні бути позбавлені громадянства України”, - сказав Жорін.

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Автор: УНІАН