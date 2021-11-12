Близько п’яти десятків членів Національного корпусу вимагають від СБУ розслідувати державну зраду народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, Вадима Рабіновича, Юрія Бойка, Іллі Киви, а також Олега Волошина та Юрія Загороднього

Національний корпус провів мітинг біля головного офісу Служби безпеки України з вимогою порушити справи "нардепів-колаборантів".

Як заявив журналістам керівник київського осередку Національного корпусу Данило Брусов, наразі у влади нема політичної волі притягнути до відповідальності цих депутатів-колаборантів за співпрацю з ворогом – Російською Федерацією.

Читайте такожСуд над Медведчуком: біля будівлі сотні правоохоронців, "тітушки" та Нацкорпус (фоторепортаж)"Натомість є політична воля переслідувати волонтерів, добровольців, патріотів, націоналістів замість того, щоб боротися з тими, хто намагається знищити країну зсередини. Тому відсутність політичної волі це єдина причина, чому ми не можемо побороти п’яту колону", - сказав він.

За його словами, мета акції - звернути увагу Служби безпеки на цю проблему.

"Ми також сьогодні зранку завезли свою вимогу до Офісу генерального прокурора, щоб вони спільно з ДБР порушили справу проти колаборантів, а від СБУ ми хочемо, щоб вони також звернули увагу на ці обличчя, бо ці люди підривають суверенітет та цілісність держави зсередини. Я говорив про Віктора Медведчука, про Рабіновича, про Киву, про Загороднього, Бойка і Волошина. Ми вимагаємо, щоб СБУ слідкувала за діяльністю цих людей, і якби була політична воля, то були б уже конкретні дії проти їхньої антидержавної діяльності", - сказав Брусов.

Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом активним учасникам акції біля Офісу президента 14 серпня.

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Автор: Дмитро Хилюк