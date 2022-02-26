Люди намагаються вирватися з охопленої боями України.

Після початку російського вторгнення в Україну багато людей вирішили виїхати за кордон. Вони штурмують прикордонні пункти пропуску та поїзди до сусідньої Польщі.

Відповідне відео опублікували в мережі. У ролику можна побачити тисячі людей на залізничному вокзалі у Львові, вони в очікуванні поїзда на Польщу.

Як повідомлялося, вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін прийняв рішення про вторгнення в нашу країну. Того ж дня війська РФ увійшли в Україну через територію Білорусі.